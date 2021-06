JBr News #185 – Por que o gabinete paralelo não é o oficial?

No JBr News de hoje: Por que o gabinete paralelo que aconselha o presidente não é o oficial?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Enquanto avança a investigação na CPI da Covid, uma dívida vai atormentando cada vez mais. Por que o gabinete paralelo que aconselha o presidente não é o oficial? Se ele confia mais em médicos que apoiam tratamento precoce, que duvidam de vacina, por que não coloca um deles para ser ministro da Saúde? Ao contrário disso, o quarto ministro da Saúde parece dizer na CPI que Jair Bolsonaro o atrapalha. O depoimento de Marcelo Queiroga é o tema de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.

