JBr News #182 – De qual lado da Terra plana?

No JBr News de hoje:

A doutora Luana Araújo, que foi vetada para exercer um cargo no Ministério da Saúde, cunhou uma frase lapidar em seu depoimento à CPI da Covid, que parece resumir nossa tragédia: “Estamos discutindo que lado vamos pular da Terra plana”. Luana mostra o tempo que se está perdendo na discussão de uma questão inócua: o uso de medicamentos sem eficácia comprovada em um tratamento precoce da doença, perdendo tempo e energia. Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

