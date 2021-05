JBr News #178 – CPI de volta à vacina

No JBr NEws de hoje: Depois da reunião que decidiu pela controversa convocação de governadores, a CPI da Covid voltou ao rumo que tem sido o usual desde o início da investigação

No JBr News de hoje:

Depois da reunião que decidiu pela controversa convocação de governadores, a CPI da Covid voltou ao rumo que tem sido o usual desde o início da investigação: as eventuais ações ou inações do governo federal que atrasaram a vacinação e o combate à pandemia. Ficou reforçado que dificilmente a tropa governista conseguirá desviar muito a apuração desse rumo. É análise de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.

