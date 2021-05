JBr News #169 – Pazuello em seu labirinto

No JBr News de hoje: O general Eduardo Pazuello tenta a todo custo evitar depor na semana que vem na CPI

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O general Eduardo Pazuello tenta a todo custo evitar depor na semana que vem na CPI. Se ficar em silêncio, será um grande prejuízo para a investigação, já que ele é o ministro da Saúde que ficou mais tempo na pasta. Mas será que para o governo será mesmo uma boa estratégia Pazuello ir à CPI e ficar calado? Essa é a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

