JBr News #159 – Precisava trazer o Queiroz de volta?

No JBr News de hoje: Ninguém pensou que não poderia ser algo mais inconveniente trazer de volta Queiroz na hora em que o governo sangra em uma CPI?

No JBr News de hoje:

Descobre-se que os requerimentos que o Palácio do Planalto está produzindo para municiar os senadores governistas na CPI da Covid estão sendo feitos e repassados por uma assessora que é namorada do advogado Frederick Wasseff, aquele que escondeu em uma casa em Atibaia Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro investigado por um suposto esquema de rachadinha. Ninguém pensou que não poderia ser algo mais inconveniente trazer de volta Queiroz na hora em que o governo sangra em uma CPI? É em torno desse tema que gira o JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

