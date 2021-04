JBr News #158 – O governo perde a narrativa na CPI

No JBr News de hoje: Mais uma vez, ficou clara, na primeira reunião de trabalho da CPI da Covid após a sua instalação, a dificuldade que o governo terá de tentar imprimir o ritmo e a narrativa que desejam para a investigação

Mais uma vez, ficou clara, na primeira reunião de trabalho da CPI da Covid após a sua instalação, a dificuldade que o governo terá de tentar imprimir o ritmo e a narrativa que desejam para a investigação. As tentativas governistas de evitar que a investigação comece com as audiências na semana que vem dos que passaram pelo Ministério da Saúde falharam. Há alguma chance de o governo em algum momento reverter esse rumo? É o que analisam Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

