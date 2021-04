JBr News #157 – Dois pra lá, dois prá cá… E o governo não sai do lugar…

No JBr News de hoje: Um dia depois de instalada a CPI da Covid, os movimentos do governo parecem indicar uma certa descoordenação

No JBr News de hoje:

Um dia depois de instalada a CPI da Covid, os movimentos do governo parecem indicar uma certa descoordenação. Enquanto o senador Ciro Nogueira tenta se aproximar do relator, Renan Calheiros, os demais senadores governistas vão ao Supremo contra ele. Ministros tomam vacina escondidos. E Paulo Guedes volta a falar em “vírus chinês”. Parece passo de bolero. Mas quem dá dois passos pra lá e dois pra cá, não sai do lugar. O JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade volta a analisar a CPI. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

