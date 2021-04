JBr News #155 – O próprio governo traça o roteiro da CPI?

A CPI da Covid começa amanhã em um cenário que parece mostrar o governo confuso e fragilizado

No JBr News de hoje:

A CPI da Covid começa amanhã em um cenário que parece mostrar o governo confuso e fragilizado. Um documento da Casa Civil enviado aos ministérios com 23 acusações para que fossem preparadas defesas é apontado pelos oposicionistas como um roteiro feito pelo próprio governo para a investigação. É um sinal de como a situação preocupa o governo e de como o governo emite sinais trocados e confusos sobre como enfrentará a questão. O JBrSaúde, o podfast Imagem&Credibilidade, de hoje trata desse tema. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

