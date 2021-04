JBr News #154 – A CPI já começa com muitas provas?

No JBr News de hoje: Para quem será apontada a responsabilidade pelos erros de condução da pandemia?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Normalmente, em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, as provas e documentos vão surgindo no curso da investigação, mas, com relação à CPI da Covid, o que tudo indica é que já, desde o início, tais provas já existam, e o trabalho agora seja muito mais de construção de uma narrativa. Há relatórios do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, declarações e entrevistas. Para quem será apontada a responsabilidade pelos erros de condução da pandemia? É possível livrar o presidente Jair Bolsonaro de tal responsabilidade? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!