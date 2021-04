JBr News #150 – Dinheiro para controlar a CPI?

No JBr News de hoje: O governo fechou acordo e irá manter no Orçamento os R$ 16,5 bilhões para o pagamento de obras e emendas parlamentares como queria o Centrão

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O governo fechou acordo e irá manter no Orçamento os R$ 16,5 bilhões para o pagamento de obras e emendas parlamentares como queria o Centrão. Na verdade, a essa altura, o governo talvez não tivesse alternativa. Se não sancionasse o Orçamento com esses recursos, poderia perder o apoio do Centrão às vésperas da instalação da CPI da Covid, e perder, assim, a base que ainda tem. É, portanto, um pedágio a ser pago para conseguir ter algum controle na investigação? É o preço cobrado pelo Congresso? Essa é a análise feita no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!