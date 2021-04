JBr News #149 – Relator vingativo, presidente independente e vice de oposição

No JBr News de hoje: O cenário acordado para o comando da CPI da Covid dificilmente poderia ser pior para o presidente Jair Bolsonaro

No JBr News de hoje:

O cenário acordado para o comando da CPI da Covid dificilmente poderia ser pior para o presidente Jair Bolsonaro. O acordo prevê que a relatoria fique com Renan Calheiros, tido como alguém vingativo que ocupará o espaço para sair do ostracismo. O presidente será Omar Aziz, tido como independente mas justamente do Amazonas, centro maior da crise da pandemia. E o vice é o oposicionista Randolfe Rodrigues. O cenário que se projeta parece ser dos mais sombrios para o governo. É o que avaliam Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

