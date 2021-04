JBr News #148 – Bolsonaro frágil como nunca

No JBr News de hoje: Há um conjunto de questões internas e externas que vêm deixando extremamente frágil o presidente Jair Bolsonaro

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Há um conjunto de questões internas e externas que vêm deixando extremamente frágil o presidente Jair Bolsonaro. Os integrantes da CPI da Covid foram escolhidos e a grande maioria é formada pela oposição e por independentes. Os aliados do presidente pressionam para a sanção do Orçamento como está. Se isso não acontecer, Bolsonaro pode perder quem ainda tem. E, de fora, vêm pressões ambientais e condenações pelo combate à pandemia que também tornam maior a pressão. Em torno dessas questões foi o debate no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!