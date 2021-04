JBr News #147 – Por que não age, presidente?

No JBr News de hoje: Em uma fala cheia de sinais perigosos, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que estava somente esperando uma sinalização da população brasileira para tomar providências

No JBr News de hoje:

Em uma fala cheia de sinais perigosos, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que estava somente esperando uma sinalização da população brasileira para tomar providências. Bem, em 2018, quando foi eleito presidente, Bolsonaro obteve essa sinalização da sociedade brasileira. Ele foi eleito para agir, e o país está cheio de exemplos de presidentes que realizaram diversas ações importantes dentro do regime democrático. Bolsonaro precisa sair do regime democrático para agir? Por que a sociedade daria a ele tal condição? O que afinal, quer o presidente? Na edição de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade, este é o tema. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

