JBr News #146 – Que rumo vai tomar a CPI da Covid?

Embora o Congresso aguarde a decisão que será tomada amanhã pelo Supremo Tribunal Federal, a CPI da Covid vai ganhando seu ritmo independentemente disso

No JBr News de hoje:

Embora o Congresso aguarde a decisão que será tomada amanhã pelo Supremo Tribunal Federal, a CPI da Covid vai ganhando seu ritmo independentemente disso. No Senado, cresce a ideia de uma investigação ampliada, que, além da responsabilidade do presidente, investigue o que foi feito nos estados e municípios com as verbas federais repassadas. Mas a Câmara agora entra também no debate tentando também fazer sua própria CPI. Que rumo tomarão as investigações? Há chance de escapatória para o presidente Jair Bolsonaro? Outros poderão também ser responsabilizados? Esse é tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

