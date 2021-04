JBr News #145 – O campo minado da CPI da Covid

No JBr News de hoje: O presidente Jair Bolsonaro resolveu partir para o ataque, trabalhando uma estratégia para ampliar a investigação sobre governadores e prefeitos para retirá-lo do foco principal

No JBr News de hoje:

Passada a reação inicial na semana passada com a decisão do ministro do STF Luiz Roberto Barroso que mandou instalar a CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro resolveu partir para o ataque, trabalhando uma estratégia para ampliar a investigação sobre governadores e prefeitos para retirá-lo do foco principal. É, porém, uma estratégia muito arriscada. Bolsonaro passa a avançar em um campo minado. Entenda a razão no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

