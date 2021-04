JBr News #141 – Dois recados ao presidente

No JBr News de hoje: O primeiro recado foi dado hoje pelo vice-presidente Hamilton Mourão

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O primeiro recado foi dado hoje pelo vice-presidente Hamilton Mourão, em artigo no qual parece funcionar como porta-voz da alta cúpula militar, reforçando que as Forças Armadas são uma instituição de Estado, não de governo. O segundo recado deverá ser dado amanhã pelo STF, quando provavelmente derrubará a cautelar dada pelo ministro Kassio Nunes Marques que permitiu a realização de cultos religiosos na pandemia. O que querem dizer tais recados? Por que são recados ao presidente? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

