JBr News #138 – Bolsonaro além da linha vermelha?

A substituição dos três comandantes militares pode ter se tornado uma grande dor de cabeça para o presidente Jair Bolsonaro. Trocar de uma vez os três comandantes já seria normalmente uma tarefa difícil. Mais difícil é diante das regras de antiguidade que o meio militar preserva muito fortemente. Aparentemente, a alta cúpula das Forças Armadas não parece disposta a dar sinais grandes de subserviência a Bolsonaro fora do seu papel institucional. Terá Bolsonaro ultrapassado uma linha perigosa para ele? Como se resolverá tal encalacrada? Como o país sairá dessa nova crise? É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

