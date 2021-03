JBr News #131 – O sistema é a favor do isolamento social. E agora, Bolsonaro?

No JBr News de hoje: A carta aberta assinado pelos principais empresários e banqueiros brasileiros ajuda a desmoronar um argumento que o presidente Jair Bolsonaro repete desde o início da pandemia

No JBr News de hoje:

A carta aberta assinado pelos principais empresários e banqueiros brasileiros ajuda a desmoronar um argumento que o presidente Jair Bolsonaro repete desde o início da pandemia: o de que o isolamento social impede o funcionamento da economia. Ao contrário, aqueles que movem a economia brasileira dizem exatamente o contrário: enquanto o país não tiver uma clara política de isolamento, de uso de medidas preventivas e não empreender uma campanha forte de vacinação, mais distante ficará o momento de recuperação da economia. Parece um sinal claro de afastamento do sistema do presidente que em 2018 ele ajudou a eleger. É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

