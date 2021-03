JBr News #130 – Ações de Bolsonaro reforçam a linha do confronto?

No JBr News de hoje: O presidente Jair Bolsonaro entrou com três Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo contra medidas de restrição adotadas por governadores, inclusive o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha

No JBr News de hoje:

O presidente Jair Bolsonaro entrou com três Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo contra medidas de restrição adotadas por governadores, inclusive o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O presidente alega que as medidas tomadas são inconstitucionais. Há chance de os argumentos do presidente prosperarem no STF? As ações podem atrapalhar a tentativa que vinha se fazendo de construção de um consenso entre poderes para combater a pandemia no momento em que está havendo uma troca de ministros? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

