JBr News #115​ – O Congresso quer o que o povo quer?

No JBr News de hoje: PEC da imunidade ou da impunidade?

Alguém disse uma vez que “o que o povo quer, o Congresso acaba querendo”. Mas será mesmo assim? Ou o Congresso somente interpreta o que a sociedade deseja de acordo com seus interesses e conveniências? Depois de manter preso o deputado Daniel Silveira, a Câmara apressa-se para aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional que parece ter como propósito somente evitar que novas prisões semelhantes aconteçam no futuro. Esse é o tema da análise de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

