JBr News #111 – Recados do STF e do Congresso no caso Silveira

Duas coisas raras aconteceram na sessão do STF sobre a prisão do deputado Daniel Silveira: unanimidade e rapidez. O Supremo decidiu sem divergências e de forma muito rápida para dar um recado ao Congresso Nacional. E a Câmara, parte do Congresso, agora tomará também as suas decisões enviando recados a grupos e alas. É o jogo da política em um de seus momentos mais tensos. Assim analisam Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

