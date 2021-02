JBr News #110 – Daniel Silveira deve continuar preso?

No JBr News de hoje: A quinta-feira depois do carnaval seguiu tensa em Brasília

No JBr News de hoje:

A quinta-feira depois do carnaval seguiu tensa em Brasília. Depois da decisão unânime do STF de manter a prisão do deputado Daniel Silveira, a bola passou para a Câmara. Ali, tudo indica que, no mínimo será decidida alguma punição ao deputado que agrediu o Supremo e seus ministros. Mas foram horas de diversas negociações, conversas e bastidores. Que são o tema da análise de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Qual será o destino de Daniel Silveira e da nossa ainda frágil democracia? Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

