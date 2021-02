JBr News #109 – O mais grave teste da democracia brasileira?

No JBr News de hoje: As declarações do deputado Daniel Silveira movimentaram o dia na Esplanada dos Ministérios

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

As declarações do deputado Daniel Silveira movimentaram o dia na Esplanada dos Ministérios. Em um vídeo, o deputado ofende e agride os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como consequência, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a sua prisão. De novo, as instituições tiveram de se valer do sistema de freios e contrapesos para manter os poderes em equilíbrio. Mas a situação toda parece ser um grave teste para a democracia brasileira. Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

