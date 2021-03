JBr News #118 – Venezuela, capital Brasília?

No JBr News de hoje: A economia do Brasil despenca, com a notícia da queda de mais de 4% no PIB

No JBr News de hoje:

A economia do Brasil despenca, com a notícia da queda de mais de 4% no PIB. O país deixa de ser, com esse resultado, uma das 10 maiores economias do mundo. Caiu para o 12º lugar. Em meio a tudo isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, alerta em entrevista que o Brasil pode virar uma Venezuela. Esse risco, que antes era atribuído aos adversários, é de fato real? Em que situação estamos? Esse é o tema do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

