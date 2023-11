Haddad: entre a gastança e o controle da inflação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem desafios importantes nas suas negociações com o Congresso na reta final do ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem desafios importantes nas suas negociações com o Congresso na reta final do ano.

Tanto nas discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e orçamento quanto na reforma tributária, Haddad sofre uma pressão por criar situações que autorizem mais gastos, mais exceções, que impactarão no preço de produtos e serviços e podem gerar no futuro inflação, que é a sua tarefa controlar.

Na terça-feira (7), a Comissão Mista de Orçamento recebe o relatório preliminar da LDO. E ele já deverá sepultar a meta fiscal de déficit zero, admitindo um déficit de 0,5%. Mais autorização para gastos que pode gerar inflação.

E as diversas exceções na reforma tributária podem elevar a alíquota do novo imposto para 27,5%. Imposto mais caro será repassado para o preço dos produtos, gerando inflação. Como Haddad conciliará essas negociações com o Congresso, que querem mais gastança, com o controle da inflação? Esse dilema é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.