Disputa de poder agora, eleição em outubro. Tudo a ver

O ano se iniciou com uma tremenda disputa! No fundo, tudo é uma disputa de poder. Especialmente do poder de destinação das verbas públicas.

O ano se iniciou com uma tremenda disputa de poder entre o Executivo e o Legislativo. Alguns vislumbram que o primeiro semestre poderá ficar marcado por uma guerra de vetos. O Congresso aprova, o presidente Lula veta, o Congresso derruba o veto. Essas possibilidades já estão claras com relação à folha de pagamento dos 17 principais setores da economia e os cortes feitos por Lula nas emendas parlamentares ao orçamento. No fundo, tudo é uma disputa de poder. Especialmente do poder de destinação das verbas públicas. Verbas públicas que irão parar nos municípios onde haverá eleição em outubro. Cujos resultados definirão quem continuará ou não tendo poder mais à frente. Essas relações entre poder, dinheiro público e votos nas urnas são explicadas no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.