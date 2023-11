Braga Neto: O uso da farda não livra ninguém

Na prática, para ele, a nova condenação não altera a sua situação: ele já estava inelegível até 2030, e assim permanece

Na noite de terça-feira (31), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), condenou novamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática, para ele, a nova condenação não altera a sua situação: ele já estava inelegível até 2030, e assim permanece.

A novidade foi a condenação também de seu candidato a vice, general Braga Neto, que agora também fica inelegível até 2030, e sai, assim, dos planos de seu partido, o PL, para a prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. Ao proferir seu voto, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que a justiça não podia se comportar como avestruz, colocando a cabeça em um buraco para ignorar eventuais crimes com medo da patente de quem o cometeu.

Um sinal importante de que, de fato, posturas individuais de integrantes das Forças Armadas não serão relevadas pelo eventual uso da farda. Essa a análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.