Imagem & Credibilidade #123 – Pode viagra para militares homens e não pode absorvente para mulheres pobres?

O escândalo da compra de viagra e próteses penianas pelas Forças Armadas é mais um episódio a demonstrar como é arraigada a cultura da mistura do público com o privado no Brasil. E traz também um viés machista: o mesmo governo que adquiriu tais produtos chegou a vetar projeto que garantia a distribuição de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade. Essa é uma das observações feitas pela cientista política Juliana Fratini, nesta edição do podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade.