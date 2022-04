Imagem & Credibilidade #122 – CPI vai ganhar uma segunda temporada?

Brincou-se que a CPI da Covid parecia uma série de televisão, dessas dignas de se passar na Netflix

Brincou-se que a CPI da Covid parecia uma série de televisão, dessas dignas de se passar na Netflix. Depois que vazaram os áudios do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro negociando com pastores, surge a proposta de uma nova CPI que provavelmente vai desgastar o governo tanto quanto a anterior. Como um governo que foi eleito com a bandeira do combate a corrupção vai enfrentar este desgaste? Esse e outros temas foram debatidos no podcast Imagem & Credibilidade / Jornal de Brasília com a participação de André César da Hold Assessoria.