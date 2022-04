Imagem & Credibilidade #121 – Doria foi, não foi, acabou ”fondo”?

A inusitada movimentação do governador de São Paulo, João Doria, no jogo eleitoral

A inusitada movimentação do governador de São Paulo, João Doria, no jogo eleitoral, lembrou a famosa frase do jogador que tentava explicar o seu drible. O problema agora é saber se, do ponto de vista político e eleitoral, o drible de Doria surtirá os efeitos que ele deseja. De qualquer modo, parece ter sido de fato dado a largada da corrida eleitoral com os gestos da última quinta-feira. E eles são o tema do debate do podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana, que tem como convidado o jornalista Cristiano Romero, do jornal Valor Econômico.