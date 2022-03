Imagem & Credibilidade #119 – Lula sente mesmo o bafo de Bolsonaro na nuca?

As pesquisas têm demonstrado um ligeiro ritmo de aproximação do presidente Jair Bolsonaro do seu principal adversário na corrida eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Por que isso acontece? No que consiste o pacote de bondades de Bolsonaro para se aproximar de Lula? Mas será mesmo um crescimento sustentável do presidente? Para discutir esses e outros temas da semana política, o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana tem a honra de trazer como convidado o jornalista e escritor Matheus Leitão, colunista da revista Veja.