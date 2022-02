Imagem & Credibilidade #115 – Afinal, o que Carluxo foi fazer na Rússia?

Chamou a atenção a presença na comitiva do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e à Hungria de seu filho Carlos Bolsonaro

Chamou a atenção a presença na comitiva do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e à Hungria de seu filho Carlos Bolsonaro. Carlos é vereador, não integra o governo. O que ele, afinal de contas, foi fazer lá? Há muita especulação sobre isso, e esse é um dos temas tratados no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana. Que trata também de outras especulações e fatos políticos da semana. Alexandre Jardim e Rudolfo Lago trazem como convidada a editora do Congresso em Foco, Vanessa Lippelt.