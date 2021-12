Imagem & Credibilidade #110 – As pesquisas estão certas? Lula vence no primeiro turno?

Desde o final da semana, quatro importantes pesquisas eleitorais foram divulgadas

Desde o final da semana, quatro importantes pesquisas eleitorais foram divulgadas. Elas têm suas diferenças, mas têm um ponto em comum: a grande vantagem do ex-presidente Lula sobre os demais adversários. Como ele aparece com mais votos que a soma dos demais, isso indica uma possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. Mas isso está sacramentado? Ou águas ainda rolarão por debaixo da ponte? Para tratar desse tema e de outros assuntos importantes da semana que passou, o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade traz como convidado o cientista político André Cesar, da Hold Assessoria.