Imagem & Credibilidade #109 – A eleição da rejeição e da economia

O podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana tem como convidada a jornalista Cristina Serra, colunista do jornal Folha de S. Paulo. Na pauta do debate, as altas de rejeição dos principais candidatos à Presidência da República em uma eleição que deverá ser determinada pelo debate econômico e pelos impactos da pandemia. A democracia corre riscos? Assista ao podcast!