Imagem & Credibilidade #108 – De tanto esperar, cresceu cabelo em André Mendonça?

Depois de quase cinco meses de espera, André Mendonça finalmente foi sabatinado e aprovado pelo Senado para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Mendonça apareceu na sabatina com uma cabeleira resultado de um implante capilar, o que rendeu piadas de que a espera fora tanta que o cabelo cresceu. Mas há recados na demora e na votação. É o que se explica em um dos temas em debate na edição desta semana do podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade. Que teve como convidado o jornalista Guilherme Mendes, do Congresso em Foco.