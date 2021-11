Imagem & Credibilidade #105 – Os efeitos políticos do fim do Orçamento secreto e da PEC dos Precatórios

O STF secou a fonte de irrigação de dinheiro público do chamado Orçamento secreto. Como isso ficará no futuro?

O STF secou a fonte de irrigação de dinheiro público do chamado Orçamento secreto. Como isso ficará no futuro? Acabou a barganha? Ou uma nova solução será encontrada? A PEC dos Precatórios passa no Senado e garante os recursos para Jair Bolsonaro pagar o Auxílio Brasil? Que capital político isso dá ao presidente? São os temas do podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana. Que tem como convidado o analista político e de Judiciário Severino Motta, do Brasília Alta Frequência.