Imagem & Credibilidade #098 – Lula tem chances de vitória já no primeiro turno?

Pesquisa divulgada pelo Instituto Ipec esta semana mostra chances de Lula vencer as eleições já no primeiro turno. O que isso de fato significa? Lula está eleito? Bolsonaro derrotado? Não há mais chances de construção de uma terceira via? Como irão contribuir para esse cenários movimentos como a fusão do DEM com o PSL? E o enfrentamento da pandemia? E, nesse sentido, as conclusões finais da CPI da Covid? Para analisar todo esse cenário a partir dos acontecimentos da última semana, o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade traz como convidado o cientista político André Cesar, da Hold Assessoria.