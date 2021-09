Imagem & Credibilidade #097 – A semana foi boa para Bolsonaro?

Popularidade em xeque, economia em baixa, nova pesquisa eleitoral e a CPI na reta final.

A semana termina com nova rodada do Datafolha mostrando mais uma vez queda na popularidade do presidente Bolsonaro. Mas vale alertar: ele não deve ser descartado do páreo eleitoral que parece mesmo se polarizar entre ele e Lula. O maior desafio parece ser, porém, fazer de alguma deslanchar a economia. E Bolsonaro entrará na próxima semana provavelmente com novos dissabores, vindos da conclusão do relatório da CPI da Covid. Para analisar a semana, o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade traz como convidado o advogado e cientista político Nauê Bernardo.