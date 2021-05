Imagem & Credibilidade #080 – A CPI e seus reflexos na corrida eleitoral

A CPI desgasta o governo, que vê ainda seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, virar alvo de operação da Polícia Federal

A CPI desgasta o governo, que vê ainda seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, virar alvo de operação da Polícia Federal. Um quadro que tem seus reflexos na corrida eleitoral. A popularidade do presidente Jair Bolsonaro derrete, de acordo com as pesquisas, que apontam para um crescimento forte da sombra de Lula como adversário. Tudo isso se reverte? É cedo para se concluir que desfecho terá 2022? Essas foram as leituras feitas no pocast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Estevão Damázio e Rudolfo Lago trouxeram como convidado para analisar o quadro e advogado e cientista político Nauê Bernardo.