Imagem & Credibilidade #078 – Ê, ôo… CPI e vida de gado…

Mais uma semana em Brasília tomada pela CPI da Covid. Na qual novamente se contrapôs a defesa da vacina com a defesa de métodos alternativos e controversos, como a chamada busca da “imunidade de rebanho”. Uma tese que, pelo nome, nos remete à famosa canção de Zé Ramalho como tema musical da semana. É nessa balada, com a canção na cabeça, que se desenrolou o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Como convidada especial, a editora executiva do Jornal de Brasília, Vanessa Lippelt.