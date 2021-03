Imagem & Credibilidade #070 – O terremoto Lula e suas consequências

A decisão do ministro Edson Fachin não inocenta Lula. Mas o coloca, pelo menos por enquanto, no páreo para 2022

A decisão do ministro Edson Fachin não inocenta Lula. Mas o coloca, pelo menos por enquanto, no páreo para 2022. E a entrada de Lula mexeu forte com o jogo eleitoral de 2022. Provocou visíveis mudanças na própria estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Acelerou movimentos de outros candidatos. Mas, para chegar a 2022, é preciso primeiro passar por 2021 e por seus problemas, o maior dele a covid-19. Os cenários políticos, suas movimentações, causas e consequências são o foco da discussão no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trazem como convidado o editor do site do Jornal de Brasília, Lindauro Gomes.