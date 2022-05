Imagem & Credibilidade #129 – 2002 vs. 2018: Quem Ganha?

As avaliações do atual governo estão em grande parte negativas, o que faz o presidente usar de técnicas alternativas

As avaliações do atual governo estão em grande parte negativas, o que faz o presidente usar de técnicas alternativas para não falar sobre seu histórico como governante, tais como criticar as instituições ou a própria urna eletrônica. Enquanto as avaliações do governo do Lula têm uma avaliação melhor. Então o que ganharia: o governo de 2002, o de 2018 ou virá algo novo em 2022 com a terceira via. Convidamos João Francisco Meira do Instituto Vox Populli para trazer sua avaliação junto conosco.