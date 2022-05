Imagem & Credibilidade #126 – A balada do questionamento às eleições continua

Bolsonaro volta a questionar o voto eletrônico, seguindo o mesmo caminho que Donald Trump fez ao questionar o voto pelo correio

Bolsonaro volta a questionar o voto eletrônico, seguindo o mesmo caminho que Donald Trump fez ao questionar o voto pelo correio. Se a estratégia é a mesma, será que o questionamento é realmente válido? E qual será o impacto das falas polêmicas do ex-presidente Lula? Nessas eleições, vai ganhar quem errar menos! É o que se analisa no podcast Imagem & Credibilidade/ Jornal de Brasília com participação de Cristiano Noronha.