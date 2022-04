Imagem & Credibilidade #124 – Pela sua gravidade, ato de Bolsonaro não teve “graça” nenhuma

O ato do presidente Jair Bolsonaro é da maior gravidade, pela crise que novamente instala entre os poderes Executivo e Judiciário

Independentemente da discussão sobre se poderia ou não conceder a “graça” ao deputado Daniel Silveira, perdoando-o da condenação pelo STF, o ato do presidente Jair Bolsonaro é da maior gravidade, pela crise que novamente instala entre os poderes Executivo e Judiciário. As consequências do ato são o tema principal do podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana. Alexandre Jardim e Rudolfo Lago discutem a semana política em Brasília com o advogado e analista político Melillo Dinis, do Inteligência Política.