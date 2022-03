Imagem & Credibilidade #120 – Existe espaço para a terceira via?

A cada rodada, as pesquisas eleitorais mostram uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro

A cada rodada, as pesquisas eleitorais mostram uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, sem praticamente chances para os demais nomes. Com maior sensibilidade política, os próprios parlamentares já perceberam isso, como mostra a pesquisa Painel do Poder, do Congresso em Foco Análise. A pesquisa, as eleições e os outros temas importantes da semana estão no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana. Como convidado, o economista e analista legislativo André Sathler, um dos coordenadores da pesquisa.