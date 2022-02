Imagem & Credibilidade #114 – Os números das pesquisas mostram um quadro eleitoral consolidado?

A cada nova rodada divulgada de pesquisas eleitorais, o quadro que se apresenta é sempre muito parecido

A cada nova rodada divulgada de pesquisas eleitorais, o quadro que se apresenta é sempre muito parecido. Lula à frente, com cerca de 20 pontos a mais que Bolsonaro, que também mantém-se em segundo sem ameaça dos demais. Esse quadro consolidou-se? Pode mudar? E como será a relação entre o próximo presidente e o Congresso? Teremos um Legislativo mais fortalecido? Esses temas estão no centro do debate da semana. E formam a base da conversa desta semana no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade. Como convidado de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, o cientista político da Arko Advice, Cristiano Noronha.