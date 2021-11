Imagem & Credibilidade #104 – Na aprovação da PEC dos Precatórios, o destino eleitoral em 2022

O governo Jair Bolsonaro aposta todas as suas fichas na PEC dos Precatórios

O governo Jair Bolsonaro aposta todas as suas fichas na PEC dos Precatórios. Para, com ela, abrir espaço para pagar o Auxílio Brasil no valor de R4 400. Enquanto isso, outros atores do jogo, como Ciro Gomes, do PDT, apertam seu partido na direção contrária. O que acontecerá na próxima terça-feira, quando será votado o segundo turno da PEC? E quais serão as consequências dela para o jogo de 2022. Para discutir a PEC e os demais principais assuntos da semana política, o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana tem como convidado Genésio Araújo Jr., do site Política Real.