Imagem & Credibilidade #103 – Da Escócia, o mundo observa Bolsonaro na Itália

O presidente Jair Bolsonaro vai à Europa para a reunião do G20, na Itália, mas evita seguir para a Escócia para a reunião da Cop26. A razão foi resumida pelo vice-presidente Hamilton Mourão: na Cop, Bolsonaro só iria levar pedrada. Mas ele não estará livre das pedras em Roma, na reunião do G20. O presidente desembarcou na Europa carregando as acusações da CPI da Covid e outros problemas. Os temas da semana estão no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana, que tem como convidado o editor chefe do site do Jornal de Brasília, Lindauro Gomes