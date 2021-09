Imagem & Credibilidade #096 – Uma semana que terminou com um recuo maior que o avanço

Ao ver a Avenida Paulista tomada de gente de verde e amarelo, o presidente Jair Bolsonaro animou-se e aparentemente preparou o golpe

Ao ver a Avenida Paulista tomada de gente de verde e amarelo, o presidente Jair Bolsonaro animou-se e aparentemente preparou o golpe. Disse que não mais obedeceria ordens judiciais do ministro do STF Alexandre de Moraes e que não aceitaria nenhum resultado em 2022 que não fosse sua vitória. As reações vieram duras. Bolsonaro assustou-se e viu-se obrigado a um recuo. Um recuo maior talvez que o próprio avanço. Fortalecendo o Supremo como principal contraponto às suas ações. Como será a semana após a Independência? É o que discute o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana, que traz como convidado o advogado e analista político Melillo Dinis, do Inteligência Política.