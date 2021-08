Imagem & Credibilidade #094 – Quem ainda aguenta a crise política crônica mantida pelo governo Bolsonaro?

Mal o país sai da crise provocada pelo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro volta à tona pregando o direito de todo cidadão ter um fuzil

Mal o país sai da crise provocada pelo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro volta à tona pregando o direito de todo cidadão ter um fuzil. O discurso diversionista do presidente, apontando para questões fora da agenda real de preocupações dos brasileiros começa a cansar setores do empresariado e da política. Mas teme-se a radicalização daqueles que são fieis a Bolsonaro, nas manifestações marcadas para o dia Sete de Setembro. Enquanto Bolsonaro alimenta suas crises, Lula movimenta-se pelo Nordeste em busca de aliados. Ficará entre os dois a disputa em 2022? Esses foram os temas abordados no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade, que trouxe como convidado o diretor do Congresso em Foco, Edson Sardinha.